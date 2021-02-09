Вирус может происходить от естественного хозяина-переносчика / иллюстрация REUTERS

Эксперты Всемирной организации здравоохранения считают маловероятной версию того, что коронавирус SARS-COV-2 передался от летучей мыши человеку.

Об этом во вторник на специальном брифинге по итогам работы миссии ВОЗ в Ухане заявил глава этой группы, эксперт по зоонозным инфекциям (передающимся человеку от животных) и продовольственной безопасности Питер Бен Эмбарек.

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"Соответствующие данные свидетельствуют о том, что вирус может происходить от естественного хозяина-переносчика. Но Ухань не является местом, где летучие мыши собираются в больших количествах, поэтому в самом начале вспышка в Ухане вряд ли произошла в результате передачи вируса людям от летучих мышей, но, возможно, распространение было вызвано другими животными", - отметил Питер Бен Эмбарек.

Эксперты ВОЗ заявили, что животное, ставшее источником коронавируса нового типа, еще не установлено. Вспышки коронавируса, помимо рынка "Хуанань" в Ухане в декабре 2019 года, были и на других рынках.

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Автор: Денис Прядко