То, что коронавирус передался от летучей мыши человеку, они считают маловероятным. В то же время специалисты допускают, что распространение вируса было вызвано другими животными.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения считают маловероятной версию того, что коронавирус SARS-COV-2 передался от летучей мыши человеку.

Об этом во вторник на специальном брифинге по итогам работы миссии ВОЗ в Ухане заявил глава этой группы, эксперт по зоонозным инфекциям (передающимся человеку от животных) и продовольственной безопасности Питер Бен Эмбарек.

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"Соответствующие данные свидетельствуют о том, что вирус может происходить от естественного хозяина-переносчика. Но Ухань не является местом, где летучие мыши собираются в больших количествах, поэтому в самом начале вспышка в Ухане вряд ли произошла в результате передачи вируса людям от летучих мышей, но, возможно, распространение было вызвано другими животными", - отметил Питер Бен Эмбарек.

Эксперты ВОЗ заявили, что животное, ставшее источником коронавируса нового типа, еще не установлено. Вспышки коронавируса, помимо рынка "Хуанань" в Ухане в декабре 2019 года, были и на других рынках.

Делегация ВОЗ в Китае: что известно

Эксперты ВОЗ приехали в Ухань в январе. Согласно правилам Китая, их сразу же отправили на карантин. Еще двух экспертов не пустили в Китай из-за обнаружения антител к COVID-19.

После этого, 28 января, эксперты ВОЗ вышли с карантина, и приступили к расследованию происхождения коронавируса.

Власти Китая предоставили экспертам ВОЗ полный доступ ко всем запрошенным объектам для изучения происхождения коронавируса.

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Автор: Денис Прядко