В начале марта в Украине может ухудшиться COVID-статистика. Количество заражений за сутки может вырасти в среднем до 6820 случаев.
Об этом говорится в прогнозе ученых Национальной академии наук Украины.
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Наибольшие темпы распространения в Винницкой, Черновицкой и Ивано-Франковской областях.
"Согласно прогнозным вычислениям, среднее количество новых случаев будет равно 6275 (Prophet) и 5612 (SEIR-U) в течение недели 23 февраля - 1 марта 2021 года", - говорится в прогнозе.
Также, по данным ученых, среднее количество новых случаев в течение недели 2-8 марте составит 6820.
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