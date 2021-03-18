Швеция заявила, что ей нужно несколько дней, чтобы принять решение.

Германия, Италия и Испания объявили о возобновлении вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca в связи с заявлением медрегулятора ЕС о его безопасности.

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Об этом сообщает BBC. Отмечается, что каждая страна ЕС может сама принимать решение по возобновлению иммунизации с помощью вакцины AstraZeneca.

Швеция заявила, что ей нужно несколько дней, чтобы принять решение по вакцине.

Как сообщает Guardian, Нидерланды и Португалия возобновят использование вакцины AstraZeneca со следующей недели.

Решение о возобновлении иммунизации препаратом также приняли Франция, Латвия, Литва и Кипр.

Проблемы с вакциной от коронавируса AstraZeneca

Скандал вокруг вакцины британо-шведской фармацевтической компании возник после смерти нескольких привитых вакциной AstraZeneca. После прививки у них развилась тромбоэмболия.

Использование вакцины приостановили в ряде стран. Среди них - Дания Норвегия, Италия, Австрия, Румыния, Болгария, Германия, Франция, Испания и другие.

В самой AstraZeneca заявили, что случаи тромбоза у привитых от COVID-19 не связаны с вакцинацией.

В ЕС также заявили, что не видят связи между прививкой вакциной AstraZeneca и случаями тромбоза.

Всемирная организация здравоохранения призвала продолжить вакцинацию против коронавируса вакциной AstraZeneca, на фоне решения целого ряда стран приостановить использование препарата.

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Автор: Дмитрий Захаров