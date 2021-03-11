За сутки наибольшее количество привитых зафиксировано в Тернопольской области.

В Украине за сутки прививки от коронавируса получили 5 898 человек.

Читайте такжеВ Минздраве назвали сроки прибытия в Украину китайской вакцины от коронавирусаОб этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в Телеграм-канале.

С начала кампании привито 29 378 человек, из них получили 1 дозу – 29 378 человек.

Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:

Винницкая область - 420 прививок;

Волынская область - 160 прививок;

Днепропетровская область - 469 прививок;

Донецкая область - 370 прививок;

Житомирская область - 132 прививки;

Закарпатская область - 50 прививок;

Запорожская область - 210 прививок;

Ивано-Франковская область – 198 прививок;

Киевская область - 470 прививок;

Кировоградская область - 160 прививок;

Луганская область - 250 прививок;

Львовская область - 269 прививок;

г. Киев - 100 прививок;

Николаевская область - 150 прививок;

Одесская область - 250 прививок;

Полтавская область - 380 прививок;

Ровенская область - 170 прививок;

Сумская область - 260 прививок;

Тернопольская область - 500 прививок;

Харьковская область - 100 прививок;

Херсонская область - 310 прививок;

Хмельницкая область - 100 прививок;

Черновицкая область - 120 прививок;

Черниговская область - 40 прививок.

Черкасская область - 260 прививок.

За сутки наибольшее количество привитых зафиксирована в Тернопольской области (500 прививок), за весь период вакцинальной кампании наибольшее количество привитых в Донецкой области (3 504 прививки), наименьшее – в Закарпатской области (494 прививки).

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Автор: Ирина Погорелая