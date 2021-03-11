В Украине за сутки прививки от коронавируса получили 5 898 человек.
Читайте такжеВ Минздраве назвали сроки прибытия в Украину китайской вакцины от коронавирусаОб этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в Телеграм-канале.
С начала кампании привито 29 378 человек, из них получили 1 дозу – 29 378 человек.
Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:
Винницкая область - 420 прививок;
Волынская область - 160 прививок;
Днепропетровская область - 469 прививок;
Донецкая область - 370 прививок;
Житомирская область - 132 прививки;
Закарпатская область - 50 прививок;
Запорожская область - 210 прививок;
Ивано-Франковская область – 198 прививок;
Киевская область - 470 прививок;
Кировоградская область - 160 прививок;
Луганская область - 250 прививок;
Львовская область - 269 прививок;
г. Киев - 100 прививок;
Николаевская область - 150 прививок;
Одесская область - 250 прививок;
Полтавская область - 380 прививок;
Ровенская область - 170 прививок;
Сумская область - 260 прививок;
Тернопольская область - 500 прививок;
Харьковская область - 100 прививок;
Херсонская область - 310 прививок;
Хмельницкая область - 100 прививок;
Черновицкая область - 120 прививок;
Черниговская область - 40 прививок.
Черкасская область - 260 прививок.
За сутки наибольшее количество привитых зафиксирована в Тернопольской области (500 прививок), за весь период вакцинальной кампании наибольшее количество привитых в Донецкой области (3 504 прививки), наименьшее – в Закарпатской области (494 прививки).
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