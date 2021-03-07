Активнее всего кампания вакцинации проходит в Донецкой области.

За минувшие сутки, 6 марта, прививки от COVID-19 получили 1279 человек. Всего с начала кампании вакцинации привито 17 037 человек.

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Об этом сообщает Минздрав. Сейчас все вакцинированные получили только первую дозу вакцины.

За сутки наибольшее количество привитых зафиксирована в Донецкой области (470 прививок), за весь период вакцинальной кампании наибольшее количество привито в Донецкой области (1 940 прививок), меньше всего – в Закарпатской области (314 прививок).

Вакцинация от коронавируса в Украине

22 февраля Минздрав зарегистрировал вакцину от COVID-19, разработанную Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca (торговое название CoviShield). Ее для экстренного применения одобрила Всемирная организация здравоохранения. Также разрешение на ее использование предоставили Великобритания, Европейский Союз и Индия.

23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины CoviShield, произведенная в Индии по лицензии Oxford/AstraZeneca.

24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации. Во время первого этапа прививки получают медики, которые работают с больными COVID-19, бригады скорой помощи, сотрудники лабораторий, тестирующих на COVID-19, жители и персонал домов для людей преклонного возраста, военнослужащие в районе проведения ООС.

1 марта в Киеве прививку от коронавируса вакциной CoviShield сделали министру здравоохранения Максиму Степанову, а 2 марта – президенту Зеленскому во время его пребывания на Донбассе. В тот же день публично привился от COVID-19 в. и. о. председателя Национальной службы здоровья Андрей Виленский и главный санврач Украины Виктор Ляшко.

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Автор: Дмитрий Захаров