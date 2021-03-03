Вакцинация проходит добровольно, но в министерстве заинтересованы, чтобы количество вакцинированных приближалось к 100%.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина может вакцинировать от COVID-19 около 5-7 млн человек в месяц.

Читайте такжеВ Украине начинается новая волна заболеваемости COVID-19 - РадуцкийКак передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время онлайн-брифинга. По словам министра, сейчас в Украине происходит «антивакцинальная вакханалия».

«У нас вакцинация добровольная, но мы заинтересованы, чтобы процент людей, которые будут вакцинироваться, приближался к 100%, потому что это нам даст возможность полностью преодолеть COVID-19. Поэтому, украинцы, доверяйте только официальной информации - мы максимально рассказываем о всей программе вакцинации, о всех вакцинах. Далее спектр вакцин будет только увеличиваться», - отметил он.

Степанов заверил, что Украина полностью готова к вакцинации от COVID-19.

«В целом, могу сказать, что наши мощности по количеству людей, которых мы можем вакцинировать, - в месяц мы можем выходить на 5-7 млн - это то, что касается на сейчас. Но мы проводим эту кампанию постепенно», - подчеркнул министр.

Вакцинация в Украине

22 февраля Минздрав зарегистрировал вакцину от COVID-19, разработанную компанией Oxford и AstraZeneca (торговое название CoviShield). Ее для экстренного применения одобрила Всемирная организация здравоохранения. Также разрешение на ее использование предоставили Великобритания, Евросоюз и Индия.

23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины CoviShield, произведенная в Индии по лицензии Oxford/AstraZeneca.

24 февраля в Украине началась вакцинация медицинских работников.

Минздрав внес изменения в национальный план вакцинации, чтобы публичные лица могли сделать прививку от COVID-19 вне очереди для популяризации вакцинальной кампании.

1 марта в Киеве прививки от коронавируса вакциной CoviShield сделали министру здравоохранения Максиму Степанову, а 2 марта - президенту Владимиру Зеленскому во время его пребывания на Донбассе.

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Автор: Константин Гончаров