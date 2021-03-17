Среди заявивших что не готовы вакцинироваться - 38% сообщили, что не доверяют вакцине, 6% - сомневаются в ее безопасности, 4% - считают, что вакцина непроверенная.

61% опрошенных украинцев не готовы делать прививки в ближайшие несколько месяцев.

Об этом свидетельствуют результаты проведенного Киевским международным институтом социологии опроса «Отношение украинцев к вакцинации и возможному карантину».

«На вопрос о готовности делать прививки только треть украинцев (33%) ответили утвердительно, 61% - не готовы, 6% - колеблются», - отмечают социологи.

Среди заявивших что не готовы вакцинироваться - 38% сообщили, что не доверяют вакцине, 6% - сомневаются в ее безопасности, 4% - считают, что вакцина непроверенная, 6% - заявили, что эта вакцина их не устраивает без объяснений почему. Таким образом, сомнения в вакцине имеют 54% тех, кто готов вакцинироваться.

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Также, по результатам исследования, среди тех, у кого в домохозяйстве болели, 35% опрошенных готовы вакцинироваться, а 58% - не готовы. Среди тех, у кого не болели, почти те же показатели - 32% готовы, а 62% нет. «Даже собственный опыт заболевания не побеждает предубеждение против прививки», - делают выводы социологи.

В региональном разрезе больше всего опрошенных готовы делать прививки на востоке страны (67,4%), при этом не готовы 26,6%. На юге 63,8% и 29,9% соответственно, в центре 58,8% и 36,3% соответственно, на западе 57,1 и 36,3% соответственно.

В возрастном разрезе больше всего тех, кто готов делать прививки, в возрасте 30-38 лет (70,5%). Среди респондентов в возрасте 60 лет и старше 51,3% не готовы, 41,6% - готовы.

Как проводился опрос

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос с 10 по 12 марта. Методом CATI на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров проведено 2014 интервью на территории Украины, за исключением Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0.95 и с учетом дизайн-эффекта 1.1) не превышает 2.4% для показателей, близких к 50%, 2.1% для показателей, близких к 25%, 1.5% - для показателей, близких к 10%, 1.1 % - для показателей, близких к 5%.

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Автор: Светлана Закелова