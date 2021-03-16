Респонденты, которые не намерены делать прививку, чаще всего мотивируют это недостаточной эффективностью или безопасностью вакцин, применяемых в Украине.

Более половины (51,5%) украинцев не намерены делать прививку от COVID-19.

Об этом говорится в переданных УНИАН результатах опроса, проведенного с 5 по 9 марта социологической службой Украинского Центра экономических и политических исследований имени Александра Разумкова.

«51,5% респондентов ответили, что не намерены делать прививку от COVID-19, 12% намерены сделать ее в ближайшем будущем (или уже сделали такую ​​прививку), 16% намерены это сделать, но позже, 10% намерены это сделать только тогда, когда это будет нужно по формальным требованиям (например, для поездки за границу), 10% еще не определились», - говорится в результатах.

Чем старше респонденты, тем чаще они выражают нежелание делать прививку (их доля возрастает от 43,5% среди тех, кому от 18 до 29 лет, до 57% среди тех, кому 60 и более лет).

Среди тех, кто не отказывается от намерения делать прививку от COVID-19, 52% готовы делать ее только при условии, что она будет бесплатной, 22,5% из них готовы платить за нее, а еще 5% готовы платить за то, чтобы вакцинироваться вне очереди (21% не определились). Чем старше респонденты, тем чаще они отвечают, что готовы вакцинироваться только бесплатно (доля таких возрастает от 42% среди тех, кому от 18 до 29 лет, до 64% ​​среди тех, кому 60 и более лет).

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Респонденты, которые не намерены делать прививку, чаще всего это мотивируют тем, что, по их мнению, вакцины, которые применяются в Украине, недостаточно эффективны или безопасны, но «какой-то другой» вакциной они готовы сделать прививку (такой ответ дают 45% тех, кто не намерен делать прививку). 27% из них мотивируют свой отказ тем, что, по их мнению, риски от вакцинации превышают риски от самой болезни, 10% - тем, что уже переболели COVID-19, 7% имеют медицинские противопоказания, 3% считают, что вероятность того, что они заболеют COVID-19, очень низкая.

Обоснование отказа от прививки недостаточной эффективностью или недостаточной безопасностью вакцин, применяемых в Украине, наиболее распространено среди представителей младшей возрастной группы (18-29 лет). Этим мотивируют свой отказ 54% тех ее представителей, которые не намерены делать прививку от COVID-19.

Как проводился опрос

Исследование продолжалось с 5 по 9 марта 2021 года методом интервью «лицом к лицу» по месту жительства респондентов. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Вакцинация от коронавируса в Украине:

24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации. Во время первого этапа прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, бригады скорой помощи, сотрудники лабораторий, которые тестируют на COVID-19, жители и персонал домов престарелых, военнослужащие, проходящие службу в районе проведения ООС.

В Украине прививки делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной в Индии в Институте сыворотки крови по лицензии. Для полной иммунизации человек должен получить две дозы с интервалом в 28 дней.

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Автор: Константин Гончаров