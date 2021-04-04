Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 апреля 2021 года «Относительно Национального плана вакцинопрофилактики острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, к концу 2021 года».
Об этом сообщает пресс-служба президента.
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Как сообщается, Кабмин в семидневный срок должен обеспечить разработку и утверждение Национального плана вакцинации против COVID-19 с учетом лучшего международного опыта.
Что содержит план вакцинации?
В частности, должно быть установлено минимальное необходимое ежемесячное количество прививок, определены источники и сроки поставки вакцин для профилактики коронавируса, лица, ответственные за реализацию плана, конечной целью которого является охват прививками большинства взрослого населения Украины не позднее декабря 2021 года для формирования коллективного иммунитета к коронавирусу.
Правительство должно активизировать переговоры с производителями вакцин против COVID-19, а также по привлечению международной технической помощи для реализации кампании по вакцинации в Украине.
Министерство здравоохранения должно принять неотложные действенные меры по поставке в Украину в максимально сжатые сроки необходимого количества вакцин для специфической профилактики коронавирусной болезни и обеспечения доступа населения к вакцинации; обеспечить проведение эффективной информационно-разъяснительной работы по вакцинации.
Решение также предусматривает, что Министерство иностранных дел должно принять неотложные меры, для повышения эффективности сотрудничества с иностранными государствами и международными организациями по поставкам в Украину вакцин против COVID-19.
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