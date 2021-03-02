Лидирует по количеству прививок Донецкая область.

В Украине за сутки 1 764 человека привито против COVID-19.

Читайте такжеСтало известно, можно ли заразится коронавирусом через вакцинуОб этом сообщается в Телеграм-канале Коронавирус_инфо. В частности, с начала кампании привито 4 905 человек, из них получили первую дозу – 4 905.

Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:

Винницкая область - 40 прививок;

Волынская область - 100 прививок;

Днепропетровская область - 70 прививок;

Донецкая область - 180 прививок;

Житомирская область - 109 прививок;

Закарпатская область - 30 прививок;

Запорожская область - 60 прививок;

Ивано-Франковская область - 36 прививок;

Киевская область - 50 прививок;

Кировоградская область - 70 прививок;

Луганская область - 70 прививок;

Львовская область - 70 прививок;

г. Киев - 70 прививок;

Николаевская область - 80 прививок;

Одесская область - 60 прививок;

Полтавская область - 100 прививок;

Ровенская область - 20 прививок;

Сумская область - 60 прививок;

Тернопольская область - 80 прививок;

Харьковская область - 60 прививок;

Херсонская область - 90 прививок;

Хмельницкая область - 40 прививок;

Черкасская область - 40 прививок;

Черновицкая область - 79 прививок;

Черниговская область - 100 прививок.

За сутки наибольшее количество привитых зафиксирована в Донецкой области (180 прививок), за весь период вакцинальной кампании — также в Донецкой области (400 прививок).

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Автор: Ирина Погорелая