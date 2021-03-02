В Украине за сутки 1 764 человека привито против COVID-19.
Читайте такжеСтало известно, можно ли заразится коронавирусом через вакцинуОб этом сообщается в Телеграм-канале Коронавирус_инфо. В частности, с начала кампании привито 4 905 человек, из них получили первую дозу – 4 905.
Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:
Винницкая область - 40 прививок;
Волынская область - 100 прививок;
Днепропетровская область - 70 прививок;
Донецкая область - 180 прививок;
Житомирская область - 109 прививок;
Закарпатская область - 30 прививок;
Запорожская область - 60 прививок;
Ивано-Франковская область - 36 прививок;
Киевская область - 50 прививок;
Кировоградская область - 70 прививок;
Луганская область - 70 прививок;
Львовская область - 70 прививок;
г. Киев - 70 прививок;
Николаевская область - 80 прививок;
Одесская область - 60 прививок;
Полтавская область - 100 прививок;
Ровенская область - 20 прививок;
Сумская область - 60 прививок;
Тернопольская область - 80 прививок;
Харьковская область - 60 прививок;
Херсонская область - 90 прививок;
Хмельницкая область - 40 прививок;
Черкасская область - 40 прививок;
Черновицкая область - 79 прививок;
Черниговская область - 100 прививок.
За сутки наибольшее количество привитых зафиксирована в Донецкой области (180 прививок), за весь период вакцинальной кампании — также в Донецкой области (400 прививок).
Главные новости Украины и мира на утро 2 марта
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