В то же воемя 47% жителей столицы не боятся заболеть COVID-19.

В Киеве за месяц количество желающих сделать прививку от COVID-19 увеличилось почти вдвое - с 27% до 50%.

Читайте такжеРадуцкий назвал условие, при котором вакцинация от COVID-19 может остановитьсяОб этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» 10-11 апреля.

"За последний месяц почти вдвое выросло количество тех, кто выразил желание лично сделать прививку от коронавируса (с 27% до 50%). 48% не готовы вакцинироваться. Больше последних среди молодой возрастной категории", - говорится в пресс-релизе по результатам опроса.

Также указывается, что 52% киевлян выразили опасения из-за возможности лично заболеть коронавирусом, 47% - не имеют таких опасений. За здоровье своих близких и родных волнуются 83% опрошенных киевлян, не беспокоятся - 17%. Самые высокие показатели обеспокоенности зафиксированы в старшей возрастной группе и среди женщин.

Кроме того, 37% жителей столицы отметили, что уже болели COVID-19. Из них 64% утверждают, что имели положительный тест, 35% - имели просто симптомы и не делали теста. 42% легко перенесли заболевание, 42% - средне, 9% - тяжело. Не болели COVID-19 - 60%.

Еще 60% киевлян указали, что лично знают людей, которые сейчас болеют COVID-19. 39% опрошенных сказали, что не знают. 42% отметили, что среди людей, которых они лично знали, есть те, кто умер от осложнений коронавирусной болезни. 57% отметили, что в их окружении не было летальных исходов от COVID-19.

Социсследование проводилось среди жителей Киева в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу. Всего было опрошено 1,2 тыс. респондентов. Опрос проводился методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера), на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 - не более 2,8%.

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Автор: Константин Гончаров