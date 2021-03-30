По словам депутата, уже сегодня нужно работать над тем, чтобы данные в реестре вакцинированных от коронавирусной болезни были защищены.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, народный депутат от «Слуги народа» Михаил Радуцкий прогнозирует, что летом прививки от COVID-19 можно будет сделать в частных клиниках.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Сегодня прививки от COVID-19 проводятся мобильными бригадами и в некоторых кабинетах прививок. Этот процесс будет масштабироваться, добавятся еще сотни кабинетов прививок, присоединятся семейные врачи, а летом уколы начнут делать в частных клиниках», - заявил он.

По словам Радуцкого, значительно больше лиц будут вносить данные в реестр вакцинированных и все сложнее станет контролировать корректность и достоверность внесенных данных. Поэтому уже сегодня нужно работать над тем, чтобы данные в реестре были защищены. Также активно должны действовать правоохранители, чтобы пресечь первые попытки внести «липовые» данные в информационную базу.

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«Европейские или американские партнеры должны доверять данным, которые предоставляет Украина. Если они увидят, что индустрия «липовых» справок в государстве продолжает работать, что за определенную сумму можно внести данные в реестр вакцинированных, то нам будет трудно интегрироваться в мировую систему вирусологической безопасности. Нам нужно обеспечить такой уровень защиты информации в базе данных вакцинированных граждан, чтобы у других стран не возникало вопросов о его надежности», - резюмировал он.

Вакцинация от коронавируса в Украине: последние данные

24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации. Во время первого этапа прививки получают медики, которые работают с больными COVID-19, бригады скорой помощи, сотрудники лабораторий, тестирующих на COVID-19, жители и персонал домов для людей преклонного возраста, военнослужащие, которые проходят службу в районе проведения ООС.

В Украине сейчас прививку делают вакциной CoviShield, произведенной в Индии в Институте сыворотки крови по лицензии компании AstraZeneca.

С начала кампании по вакцинации от СOVID-19 привились 212 тыс. 898 человек.

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Автор: Константин Гончаров