Медработники также освобождаются от ответственности за возможные последствия, если применение вакцин осуществлялось согласно инструкции.

Верховная Рада Украины приняла правительственный закон о внесении изменения в статью 9-2 Закона Украины "О лекарственных средствах" относительно государственной регистрации вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов под обязательство (№ 5247).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение, с учетом предложений профильного комитета, проголосовали 236 народных депутатов из 305, зарегистрированных в сессионном зале.

Читайте такжеВ Украине могут изменить план вакцинации

Законом устанавливается, что после государственной регистрации вакцин или других препаратов для специфической профилактики COVID-19 под обязательство для экстренного медицинского применения центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование и реализующий государственную политику в сфере здравоохранения, по решению Кабинета министров Украины, имеет право брать на себя обязательства от имени Украины, связанные с закупкой, применением вакцин или других препаратов для профилактики COVID-19, государственная регистрация которых осуществлена в соответствии с требованиями этой статьи.

Речь идет также об отказе от суверенного иммунитета относительно таких обязательств, а также освобождении от ответственности производителя и/или владельца регистрационного удостоверения, включительно их работников, медицинских работников, если применение вакцин или других препаратов осуществлялось в соответствии с утвержденной инструкцией. Снятие ответственности за любые последствия, вызванные применением вакцин или препаратов для профилактики COVID-19, касается и других лиц, привлеченных к мерам по вакцинации.

В случае наступления таких последствий государство обеспечивает соответствующие компенсационные выплаты в порядке, установленном Кабмином.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что его принятие обеспечит возможность получения Украиной по программе механизма COVAX вакцин ведущих производителей для специфической профилактики коронавируса, проведения широкомасштабных профилактических мер, минимизирует риск усиления или повторной волны заболеваемости COVID-19.

Это "будет способствовать недопущению или по крайней мере, смягчению нагрузки на систему здравоохранения и ослаблению широкомасштабной социальной и экономической дестабилизации", обеспечит возможность оперативного поступления на территорию Украины и применение в медицинской практике новых разработанных лекарственных средств и вакцин для лечения COVID- 19.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и действует в течение 4 лет.

Кабмин в месячный срок со дня вступления в силу данного закона должен разработать и внедрить порядок осуществления компенсационных выплат относительно вреда, связанного с последствиями, вызванными применением вакцин или препаратов для специфической профилактики COVID-19, госрегистрация которых осуществлена под обязательство для экстренного медицинского применения.

Вакцинация от коронавируса в Украине: последние данные

Вчера в Украине впервые с начала вакцинации привили почти 11 тысяч человек. Всего вакцинировано уже более 92 тысяч украинцев.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина переходит ко второму этапу вакцинации от коронавируса.

Ранее в Украине увеличили интервал между первой и второй вакцинациями Covishield (индийская название Oxford-AstraZeneca) от коронавируса. Так, сроки между введением препарата отныне достигают трех месяцев, а не 28 дней, как это было раньше.

Отметим, вакцинация стартовала в Украине 24 февраля. Пока для этого используется лишь одна вакцина Covishield от AstraZeneca и Serum Institute индийского производства.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Татьяна Поляковская