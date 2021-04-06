По его словам, пока не будет провакциновано 80% населения планеты, пандемия не закончится.

Председатель комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий прогнозирует, что вакцинироваться от COVID-19 придется раз в год.

Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.

"Мы уже привыкли, что раз в году нужно вакцинироваться от гриппа, и мой прогноз, что раз в году теперь нужно будет вакцинироваться против COVID. Это еще одна причина мировой войны за рынок", - сообщил Радуцкий.

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По его словам, Украине необходимо привыкать к новой реальности с коронавирусом, ведь пока не будет провакциновано 80% населения земного шара, пандемия не закончится.

"Тем более, что вирус мутирует. Хорошо, что сейчас доказано, что AstraZeneca, Pfizer и Sinovac работают и против британского штамма", - заявил он.

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Автор: Екатерина Лиманская