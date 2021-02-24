Вчера в Украину прибыла первая партия вакцины CoviShield.

Первые 10 человек в Украине вакцинированы от COVID-19 в Черкассах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время заседания правительства.

"В Черкассах у нас уже 10 человек провакцинированы ... Уже она (вакцинация) планово пошла", - сказал министр.

По его словам, вакцинация начинается сегодня в семи регионах.

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Вакцинация от COVID-19 в Украине: что известно

22 февраля Министерство здравоохранения зарегистрировало вакцину от COVID-19 Oxford/AstraZeneca (торговое название CoviShield) для экстренного медицинского применения.

Вакцина разработана Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca. Ее для экстренного применения одобрила Всемирная организация здравоохранения, также разрешение на ее использование дали Великобритания, Европейский Союз и Индия.

23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины CoviShield.

Ранее планировалось, что вакцинация от коронавируса в Украине начнется препаратом производства компании Pfizer/BionTech, который Украина должна была получить во время первой волны распределения в рамках глобальной инициативы COVAX. Подтверждены поставки в Украину 117 тыс. доз этой вакцины.

В течение первого полугодия Украина может получить в рамках глобальной инициативы COVAX от 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca/Oxford. Кроме того, вакцина будет закуплена за государственные средства напрямую у производителей. Ожидается, что, по меньшей мере, 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca прибудут в Украину в феврале.

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Автор: Леся Лещенко