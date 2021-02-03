Американские эксперты советуют хотя бы дождаться полного выздоровления, прежде чем проходить вакцинацию

Людям, которые уже заразились и успешно побороли коронавирус, все равно стоит пройти вакцинацию от COVID-19. Поскольку повторное заражение вполне возможно. С этим уже столкнулось много людей по всему миру.

Но сколько времени должно пройти, прежде чем людям, которые переболели COVID-19, можно будет принять вакцину? Newsweek напоминает, что первая смерть после повторного заражения коронавирусом была зафиксирована в октябре. Тогда женщина в Нидерландах заразилась другим штаммом через два месяца после первого выздоровления. И второй раз болезнь отобрала у нее жизнь.

Читайте такжеУченые установили, что антитела к COVID-19 у переболевших сохраняются до 6 месяцевКак долго антитела в организме человека способны защищать от COVID-19? И какой уровень этих антител должен быть в теле, чтобы инфекция не смогла спровоцировать болезнь? Эти вопросы ключевые для экспертов и пока остаются без ответа.

У людей формируется разный природный иммунитет. И еще довольно много вещей не известно как о самом вирусе, так и об уровнях иммунной защиты от него. Однако, тот факт, что немало людей повторно заразились коронавирусом после выздоровления, говорит, что со временем естественная защита исчезает.

"Нынешние доказательства свидетельствуют, что шансы подхватить коронавирус снова низкие в течение 90 дней после первого заражения", - говорят в центре контроля и профилактики заболеваний США.

В американской организации советуют подождать 90 дней после выздоровления, прежде чем делать прививку от COVID-19. Особенно это касается людей, которых лечили с помощью моноклональных антител или плазмы.

"Пока нет минимального рекомендуемого интервала между заражением и вакцинацией. Но текущие данные свидетельствуют о том, что риск повторного заражения вирусом SARS-CoV-2 низкий в первые месяцы после заражения. Однако, он может повыситься со временем из-за ослабления иммунной защиты", - пояснили в американском Центре контроля и профилактики заболеваний.

В ведомстве также напоминают, что доступ к вакцинам пока остается ограниченным. Поэтому американцы, которые недавно переболели COVID-19, могут отложить свою вакцинацию, если захотят.

Читайте такжеШмыгаль рассказал, какую вакцину от COVID-19 будут завозить в УкраинуМедицинская сеть Hackensack Meridian Health тоже советует людям, которые выздоровели от COVID-19, подождать 90 дней, прежде чем делать прививку. Однако, это не строгое требование. Можно принимать вакцину в любое время. Но в Hackensack Meridian Health рекомендуют сначала полностью выздороветь от первого случая заражения, прежде чем вакцинироваться от дальнейших.

"Если вы все еще больны COVID-19 или только что выздоровели, стоит подождать немного, прежде чем делать прививку. Эксперты советуют подождать до полного выздоровления и выхода из изоляции перед вакцинацией от COVID-19", - пояснили в медицинской сети.

В Hackensack Meridian Health также отмечают, что поскольку естественный иммунитет будет сохраняться до 90 дней, те, кто уже выздоровел от COVID-19, могут отказаться от немедленной вакцинации. Это позволит другим людям без иммунитета к коронавирусу получить защиту. Но, конечно же, это делать не обязательно.

Вакцинация против коронавируса в Украине

Как сообщал УНИАН, 30 января в МОЗ заявили, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX вошла в список стран, которые получат вакцины производства Pfizer/BionTech от коронавируса во время «первой волны распределения». Уже подтверждены поставки в Украину 117 тыс. доз вакцин.

Также в период с середины февраля до конца второго квартала 2021 года Украина получит от 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компании AstraZeneca.

Ранее в Минздраве заявляли, что с середины февраля в Украине в первую очередь будут вакцинировать медиков, стариков и тяжелобольных.

В декабре 2020 года оперативный штаб Минздрава по вакциноуправляемым инфекциям утвердил план иммунизации населения от COVID-19. Цель этого плана - в течение 2021-2022 годов охватить вакцинацией не менее 50% населения Украины (20 млн человек).

29 января Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла календарный план вакцинации населения в 2021 году.

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Перевод: Лесь Дымань