В Великобритании более 20 млн человек получили первую прививку от COVID-19.
Об этом сегодня заявил министр здравоохранения страны Мэтт Хэнкок, сообщает DW.
Эта цифра соответствует около 30% населения. В то же время вторую дозу вакцины получили лишь около 1 млн человек.
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"Я хочу поблагодарить каждого человека, который пришел, чтобы получить укол, поскольку мы все с большей уверенностью знаем, что вакцина защищает вас, она защищает вашу общину, и это также является путем для всех нас", - заявил министр.
В Соединенном Королевстве прививки от коронавируса делают вакцинами AstraZeneca и BioNTech/Pfizer, которые вводят с интервалом в 12 недель.
В свою очередь, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал этот этап "огромным национальным достижением".
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