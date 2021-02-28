Премьер-министр Великобритании назвал этот этап "огромным национальным достижением".

В Великобритании более 20 млн человек получили первую прививку от COVID-19.

Об этом сегодня заявил министр здравоохранения страны Мэтт Хэнкок, сообщает DW.

Эта цифра соответствует около 30% населения. В то же время вторую дозу вакцины получили лишь около 1 млн человек.

Читайте такжеПремьер Венгрии Орбан привился против COVID-19

"Я хочу поблагодарить каждого человека, который пришел, чтобы получить укол, поскольку мы все с большей уверенностью знаем, что вакцина защищает вас, она защищает вашу общину, и это также является путем для всех нас", - заявил министр.

В Соединенном Королевстве прививки от коронавируса делают вакцинами AstraZeneca и BioNTech/Pfizer, которые вводят с интервалом в 12 недель.

В свою очередь, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал этот этап "огромным национальным достижением".

Вас также могут заинтересовать другие новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юлия Янкевич