За сутки наибольшее количество привитых зафиксировано в Донецкой области.

В Украине за сутки прививки от коронавируса получили 1 983 человека.

Читайте такжеСтепанов рассказал, зачем вакцинировался от коронавируса после того, как перенес болезниОб этом сообщается в Телеграм-канале Коронавирус_инфо. В частности, с начала кампании привито 6 888 человек, из них получили 1 дозу – 6 888 человек.

Количество прививок, проведенных в регионах за сутки:

Винницкая область - 50 прививок;

Волынская область - 60 прививок;

Днепропетровская область - 210 прививок;

Донецкая область - 220 прививок;

Житомирская область - 60 прививок;

Закарпатская область - 60 прививок;

Запорожская область - 30 прививок;

Ивано-Франковская область - 63 прививок;

Киевская область - 50 прививок;

Кировоградская область - 40 прививок;

Луганская область - 140 прививок;

Львовская область - 80 прививок;

г. Киев - 90 прививок;

Николаевская область - 60 прививок;

Одесская область - 80 прививок;

Полтавская область - 70 прививок;

Ровенская область - 80 прививок;

Сумская область - 30 прививок;

Тернопольская область - 80 прививок;

Харьковская область - 30 прививок;

Херсонская область - 100 прививок;

Хмельницкая область - 80 прививок;

Черкасская область - 30 прививок;

Черновицкая область - 50 прививок;

Черниговская область - 140 прививок.

За сутки наибольшее количество привитых зафиксирована в Донецкой области (220 прививок), за весь период вакцинальной кампании — также в Донецкой области (620 прививок).

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Автор: Ирина Погорелая