Большинство прививок сделано в Донецкой области \ t.me/COVID19_Ukraine

В Украине за сутки прививки от коронавируса получили 1 983 человека.

Читайте такжеСтепанов рассказал, зачем вакцинировался от коронавируса после того, как перенес болезниОб этом сообщается в Телеграм-канале Коронавирус_инфо. В частности, с начала кампании привито 6 888 человек, из них получили 1 дозу – 6 888 человек. 

Количество прививок, проведенных в регионах за сутки:

  • Винницкая область - 50 прививок;
  • Волынская область - 60 прививок;
  • Днепропетровская область - 210 прививок;
  • Донецкая область - 220 прививок;
  • Житомирская область - 60 прививок;
  • Закарпатская область - 60 прививок;
  • Запорожская область - 30 прививок;
  • Ивано-Франковская область - 63 прививок;
  • Киевская область - 50 прививок;
  • Кировоградская область - 40 прививок;
  • Луганская область - 140 прививок;
  • Львовская область - 80 прививок;
  • г. Киев - 90 прививок;
  • Николаевская область - 60 прививок;
  • Одесская область - 80 прививок;
  • Полтавская область - 70 прививок;
  • Ровенская область - 80 прививок;
  • Сумская область - 30 прививок;
  • Тернопольская область - 80 прививок;
  • Харьковская область - 30 прививок;
  • Херсонская область - 100 прививок;
  • Хмельницкая область - 80 прививок;
  • Черкасская область - 30 прививок;
  • Черновицкая область - 50 прививок;
  • Черниговская область - 140 прививок. 

За сутки наибольшее количество привитых зафиксирована в Донецкой области (220 прививок), за весь период вакцинальной кампании — также в Донецкой области (620 прививок).

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Автор: Ирина Погорелая