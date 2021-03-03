Большинство прививок сделано в Донецкой области \ t.me/COVID19_Ukraine
В Украине за сутки прививки от коронавируса получили 1 983 человека.
Читайте такжеСтепанов рассказал, зачем вакцинировался от коронавируса после того, как перенес болезниОб этом сообщается в Телеграм-канале Коронавирус_инфо. В частности, с начала кампании привито 6 888 человек, из них получили 1 дозу – 6 888 человек.
Количество прививок, проведенных в регионах за сутки:
- Винницкая область - 50 прививок;
- Волынская область - 60 прививок;
- Днепропетровская область - 210 прививок;
- Донецкая область - 220 прививок;
- Житомирская область - 60 прививок;
- Закарпатская область - 60 прививок;
- Запорожская область - 30 прививок;
- Ивано-Франковская область - 63 прививок;
- Киевская область - 50 прививок;
- Кировоградская область - 40 прививок;
- Луганская область - 140 прививок;
- Львовская область - 80 прививок;
- г. Киев - 90 прививок;
- Николаевская область - 60 прививок;
- Одесская область - 80 прививок;
- Полтавская область - 70 прививок;
- Ровенская область - 80 прививок;
- Сумская область - 30 прививок;
- Тернопольская область - 80 прививок;
- Харьковская область - 30 прививок;
- Херсонская область - 100 прививок;
- Хмельницкая область - 80 прививок;
- Черкасская область - 30 прививок;
- Черновицкая область - 50 прививок;
- Черниговская область - 140 прививок.
За сутки наибольшее количество привитых зафиксирована в Донецкой области (220 прививок), за весь период вакцинальной кампании — также в Донецкой области (620 прививок).
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