Активисты требовали ветировать закон, который освобождает производителей COVID-вакцин от ответственности за последствия их применения.

В Киеве на улице Банковой у здания Офиса президента прошла акция "Нет! - смертельной вакцинации!".

Об этом сообщает корреспондент УНИАН.

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Более 20 участников акции требовали наложить вето на закон №5247, который освобождает производителей COVID-вакцин и иммунобиологических препаратов от любой ответственности за последствия их применения.

Активисты держали в руках плакаты с надписями "Farma killer", "Нет! медицинской диктатуре", "Медицинское принуждение - это фашизм" и пр.

Вакцинация от коронавируса в Украине

24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации. Во время первого этапа прививки получают медики, которые работают с больными COVID-19, бригады скорой помощи, сотрудники лабораторий, тестирующих на COVID-19, жители и персонал домов для людей преклонного возраста, военнослужащие в районе проведения ООС.

Минздрав внес изменения в Национальный план вакцинации, чтобы публичные лица могли сделать прививку от COVID-19 вне очереди для популяризации вакцинальной кампании.

Сейчас в Украине вакцинацию проводят вакциной CoviShield, произведенной в Индии в Институте сыворотки крови с Лицензией. Для полной иммунизации человек должен получить две дозы с интервалом в 28 дней.

Ранее СМИ писали, что при нынешних темпах вакцинации Украина успеет использовать лишь половину доз вакцины Covishield, которая действительна до 23 июня 2021 года.

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Автор: Екатерина Лиманская