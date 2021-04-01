По всей стране уменьшают количество коек, выделенных для лечения больных с коронавирусом

В Израиле COVID-отделения практически перестали принимать новых пациентов - таковых попросту нет.

Об этом со ссылкой на газету "Едиот ахронот" сообщает "Вести Израиль".

По данным издания, 30 марта в больнице "Рамбам" не приняли ни одного нового больного коронавирусом, хотя еще месяц назад госпитализировали по 15 человек в день. Не приняли новых пациентов 30 марта и в больницах городов Ашдод и Кфар-Саба. В больницы "Шиба" и "Бейлинсон" поступили по одному больному с подозрением на коронавирус.

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Как сообщается, в больнице "Хадасса - Эйн-Керем", считающейся одной из самых загруженных в Израиле, где в свое время оказывали помощь 140 больным коронавирусом одновременно, 30 марта приняли всего 3 новых пациентов.

По данным минздрава, во всех медицинских центрах страны сегодня проходят лечение менее 400 тяжелобольных. При этом еще 25 января их было более 1100.

"По мере продвижения кампании вакцинации снижается и число тяжелобольных. Корреляция между вакцинацией и снижением числа тяжелобольных очевидна", - говорят медики.

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Автор: Екатерина Лиманская