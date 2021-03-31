Государство призывает медиков делать украинцам прививку от коронавируса и в выходные, однако не может заставить их делать это.
Об этом в интервью hromadske рассказал главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.
Ляшко уверяет, что все мобильные бригады и кабинеты прививки получают от НСЗУ дополнительные средства, которые можно использовать как премии за работу в выходные. Он добавил, что темпы вакцинации на выходных зависят только от руководителей местных больниц и медицинских работников.
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"Президент поставил четкую задачу. Мы прокомуницировали с руководителями областных администраций, с руководителями заведений и призываем проводить прививки непрерывно, чтобы охватить как можно большее количество людей в как можно более короткие сроки", - сказал Ляшко.
По его словам, когда в Украину завезут более доз вакцины, количество прививок на выходных увеличится, однако в будни эта цифра все равно будет большим.
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