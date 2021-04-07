Украина может рассчитывать на 32 млн доз вакцин от коронавируса.

Первые контракты на поставку в Украину вакцины от коронавируса могут быть полностью закрыты еще до конца весны.

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Об этом на заседании правительства заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает РБК-Украина.

По его словам, на сегодняшний день Украина договорилась о поставках COVID-вакцин от нескольких производителей.

"На сегодня у нас есть контракты на поставки 24 млн доз вакцин", - сказал Степанов.

Что касается конкретных производителей, то это:

Novavax - 10 млн доз вакцины, поставки начнутся в июле 2021 года;

10 млн доз вакцины, поставки начнутся в июле 2021 года; Covishield - 3 млн доз вакцины (500 тысяч уже почти использовали), 1,5 млн доз будут поставлены в течение апреля-мая;

3 млн доз вакцины (500 тысяч уже почти использовали), 1,5 млн доз будут поставлены в течение апреля-мая; Sinovac - 2 млн доз, 215 тысяч доз уже находятся в Украине;

- 2 млн доз, 215 тысяч доз уже находятся в Украине; Pfizer - 10 млн доз вакцины, поставки в течение года;

- 10 млн доз вакцины, поставки в течение года; 8 млн доз вакцины по глобальному механизму COVAX (разные производители).

В общей сложности Украина может рассчитывать на 32 млн доз вакцин от коронавируса.

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Автор: Екатерина Лиманская