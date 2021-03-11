Власти Италии, Норвегии и Исландии в качестве меры предосторожности временно ограничивают использование вакцины AstraZeneca.

Власти Италии, Норвегии и Исландии решили приостановить вакцинацию против COVID-19 препаратом англо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca.

В Норвежском институте общественного здравоохранения сообщили, временный отказ от этой вакцины обусловлен мерами предосторожности в связи с зафиксированными случаями образования тромбов после вакцинации, в частности, с таким случаем в Дании.

«В соответствии с принципом предосторожности мы решили приостановить вакцинацию вакциной AstraZeneca, пока расследование продолжается», — заявили в ведомстве, добавив, что приостановка не означает полный отказ от этого препарата в будущем.

Запланированные прививки гражданам либо отменят, либо будут делать препаратами BioNTech/Pfizer и Moderna.

Кроме того, решение о приостановке вакцинацией AstraZeneca приняли власти Исландии, пишет NDTV.

В то же время Итальянское фармакологическое агентство запретило на территории Италии использование партии ABV2856 вакцины AstraZeneca — также в качестве меры предосторожности. Однако по данным источника Reuters, решение о запрете приняли после смерти двух мужчин на Сицилии, которым недавно сделали прививку.

43-летний военно-морской офицер скончался, как предполагается, в результате сердечного приступа на следующий день после прививки. А 50-летний полицейский умер примерно через 12 дней после вакцинации. Местные СМИ сообщили, что он якобы заболел в течение 24 часов после инъекции и так и не смог выздороветь. Обоим мужчинам делали прививки вакциной из партии ABV2856 компании AstraZeneca.

При этом Итальянское фармакологическое агентство отмечает, что причинно-следственная связь между использованием вакцины и обнаруженными «серьезными побочными эффектами» не установлена.

В четверг, 11 марта, Европейское агентство лекарственных средств (EMA) высказалось за использование вакцины AstraZeneca, заявив, что ее преимущества перевешивают риски. Регулятор утверждает, что в настоящее время ничего не указывает на то, что именно вакцинация повлекла образование тромбов, и вакцину можно использовать, пока продолжается расследование.

По данным агентства, на 10 марта в Европейской экономической зоне было зафиксировано 30 случаев тромбоэмболии среди почти 5 млн человек, вакцинированных препаратом AstraZeneca.

Приостановка вакцинации AstraZeneca: что известно

Ранее в Австрии была заблокирована партия вакцины AstraZeneca, так как 49-летняя медсестра скончалась через 10 дней после вакцинации из-за тяжелых нарушений свертываемости крови, а ее коллега была госпитализирована с тромбоэмболией легочной артерии.

Вакцинацию против COVID-19 препаратом AstraZeneca приостановили в Дании, где зафиксирован один случай образования тромбов после прививки.

Эстония, Литва, Люксембург и Латвия также отказались делать прививки вакциной AstraZeneca на время расследования.

Власти Швеции заявили, что не нашли достаточных доказательств для прекращения вакцинации препаратом AstraZeneca. В стране зафиксировали два случая «тромбоэмболических осложнений» после вакцинации AstraZeneca и около десяти случаев после вакцинации Pfizer/BioNTech.

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Перевод: Катерина Комолова