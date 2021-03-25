По словам министра, проводится работа для получения 1,5 млн законтрактованных доз.

Министр здравоохранения Максим Степанов прокомментировал информацию о том, что Индия временно приостановила экспорт вакцин от COVID-19 CoviShield (AstraZeneca).

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он рассказал во время пресс-конференции на тему "Первая трансплантация почки в самой большой детской больнице Украины НДСБ "Охматдет".

"Относительно CoviShield, я об этом говорил, для того, чтобы получить поставки, мы ожидаем разрешение правительства Индии на экспорт вакцины", - сказал он.

По его словам, проводится работа по этому вопросу, чтобы Украина получила те 1,5 млн законтрактованных доз.

Приостановка экспорта индийской вакцины

Прививки в Украине делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови.

19 марта Степанов заявил, что полтора миллиона доз CoviShield (AstraZeneca) ожидают отправки в Украину от индийского Serum-института (Serum Institute of India, Институт сыворотки крови). Ожидают только разрешение правительства Индии.

24 марта председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, народный депутат от "Слуги народа" Михаил Радуцкий заявил, что поставка следующей партии вакцины CoviShield (AstraZeneca) в Украину может быть отложена на определенный срок.

По словам Радуцкого, причиной этого стала информационная кампания, развернутая против этой вакцины в Украине.

Парламентарий отметил, что Министерство иностранных дел получило письмо от посольства Индии, в котором подчеркивается недопустимость дискредитационных заявлений относительно Индии как производителя медицинских препаратов и вакцины AstraZeneca (CoviShield), поставляемых в Украину.

Позже стало известно, что Индия приостановила экспорт вакцины от COVID-19 CoviShield (AstraZeneca) из-за внутреннего спроса.

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Автор: Леся Лещенко