По данным Восточной правозащитной группы, таких людей по состоянию на 4 февраля – 27, однако их количество постоянно растет.

На оккупированной части Луганской области людям, которые отказываются от вакцины российского производства, угрожают увольнением.

Как сообщает Восточная правозащитная группа со ссылкой на свои источники, в оккупированных Красном Луче, Антраците и Лутугино зафиксированы первые отказы местного населения вакцинироваться российским препаратом "Спутник V".

Отмечается, что все отказавшиеся люди – это "бюджетники". В частности, врачи "скорой помощи", медсестры, сотрудники так называемой "народной милиции", работники городских организаций.

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Всего, по данным правозащитников, таких людей по состоянию на 4 февраля – 27, однако их количество постоянно растет.

"На тех, кто отказался от вакцинирования, администрация учреждений оказывает давление. Для работников медицинской службы – грозят невыплатой премии и надбавок за работу с COVID-19, а также обещают не госпитализировать, если вдруг отказавшийся работник заболеет COVID-19. Для сотрудников "народной милиции" – увольнение, отправка на передовую, а для сотрудников местных администраций – увольнение, неоплата больничного листа в случае заболевания COVID-19", - сказано в сообщении.

Что известно о российской вакцине

В августе 2020 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса – «Спутник V». Путин также утверждал, что одна из его дочерей сделала себе прививку этой вакциной.

Москва не предоставила международному научному сообществу никаких данных об испытаниях вакцины, подтверждающих ее безопасность и эффективность против COVID-19. Третья фаза клинических испытаний вакцины перед регистрацией не проводилась. Вместе с тем россияне оценили эффективность своей вакцины в 92%.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не закупает российскую вакцину, потому что никто не может гарантировать качество этой вакцины.

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Автор: Антонина Доломанжи