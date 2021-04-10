«Зеленых» зон в Украине нет с начала перехода на адаптивный карантин.

Министерство здравоохранения утром 10 апреля обновило перечень карантинных зон Украины.

Согласно опубликованным на сайте Минздрава данным, к желтому уровню эпидопасности официально отошла Ивано-Франковская область, которая долгое время находилась в "красной зоне". Сейчас в этой зоне Прикарпатье и Херсонская область.

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Вместе с тем в "красной зоне" находятся 11 областей – Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области, а также Киев.

В "оранжевой" – 11 регионов: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Ривненская, Тернопольская, Харьковская и Черкасская области.

"Зеленых" зон в Украине нет с начала перехода на адаптивный карантин.

К слову, накануне министр Кабмина Олег Немчинов заявлял, что государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила ввести "красный" уровень в Харьковской области и отменить его в Ивано-Франковской.

На смягчение ограничений в Ивано-Франковской области сразу же отреагировала украинская железная дорога. В компании согласились возобновить продажу билетов на поезда в западный регион.

Карантин на Прикарпатье из-за высоких показателей заболеваемости коронавирусом и количества госпитализаций действовал с 22 февраля. С 25 февраля в области запретили пригородные и межобластные перевозки.

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Автор: Яна Ставская