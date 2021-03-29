В Украине прививки делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной в Индии в Институте сыворотки крови по лицензии.

Заведующий кафедрой эпидемиологии Львовского национального медицинского университета имени Даниила Галицкого, главный специалист Министерства здравоохранения по специальности «Эпидемиология» Наталья Виноград считает, что при вакцинации от СOVID-19 нельзя использовать вторую дозу другого производителя.

Об этом она сказала на пресс-конференции.

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На вопрос: «Можно ли получить вторую дозу вакцины другого производителя?», Виноград ответила: «Думаю, что нет. Я не располагаю такой информацией о возможности использования другой по типу вакцины».

Она отметила, что в мире наблюдается нестабильность в поставках вакцин, поэтому вопрос использования второй дозы другого производителя является актуальным.

По ее словам, в предыдущие годы были случаи использования однотипных вакцин разных производителей.

«Но сегодня будем говорить о двух совершенно разных по типу вакцинах, которые есть реально в Украине - CoviShield и CoronaVac. Это разные по типу вакцины», - добавила эпидемиолог.

Вакцинация от коронавируса: что известно

Как сообщал УНИАН, 24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации. Во время первого этапа прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, бригады скорой помощи, сотрудники лабораторий, которые тестируют на COVID-19, обитатели и персонал домов для людей преклонного возраста, военнослужащие, проходящие службу в районе проведения ООС.

В Украине прививки делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной в Индии в Институте сыворотки крови по лицензии.

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Автор: Надя Пришляк