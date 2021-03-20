Полиция Норвегии расследует возможное нарушение карантина премьером страны Эрной Солберг, которая отпраздновала свой день рождения в большом круге семьи.
Об этом пишет The Guardian.
Глава норвежского правительства собрала родственников на горнолыжном курорте в день своего 60-летия вопреки действующим правилам строгого карантина в стране.
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"На фоне информации в прессе, а также собственных заявлений премьер-министра полиция решила начать расследование в связи с возможным нарушением законодательства об инфекционных заболеваниях", – цитирует издание сообщение правоохранителей.
Затем дело рассмотрят в прокуратуре на предмет возможной правовой санкции.
Что случилось
13 членов семьи Солберг обедали в ресторане 25 февраля (действующие карантинные правила в Норвегии позволяют частное посещение общественного заведения не более 10 гражданам), тогда как сама премьер находилась в больнице из-за проблем со зрением.
На следующий день она и ее родственники нарушили другую рекомендацию, пригласив 14 человек поесть суши в квартире политика. Информация вызвала настоящее возмущение среди норвежцев. Некоторые призвал Солберг подать в отставку.
В четверг Солберг опубликовала в Facebook извинения из-за семейных посиделок в период пандемии, подтвердив информацию СМИ о праздновании своего дня рождения, несмотря на карантин.
"Мне жаль, что моя семья и я нарушили правила карантина, этого никогда не должно было бы случиться. Мы, конечно, должны были следовать всем рекомендациям, о которых я просила и вас. Я особенно переживаю за тех граждан, которым пришлось отменить то, чего они с нетерпением ждали: дня рождения, встречи с одноклассниками, друзьями или других важных событий", – написала она.
Солберг призналась, что ошиблась, и просит у всех прощения.
Издание отмечает, что помимо юридических последствий действующую главу норвежского правительства могут ждать и политические, поскольку страна готовится к проведению выборов в сентябре.
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