В течение первого месяца вакцинации от коронавируса медики получили лишь 689 сообщений о побочных эффектах от вакцины Covishield. Всего было введено почти 200 тысяч доз препарата.
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Об этом говорится в сообщении Государственного экспертного центра Минздрава Украины. Специалисты проанализировали неблагоприятные события после иммунизации против Covid-19 в период с 24 по 28 марта.
"В течение первого месяца вакцинации в центр поступило 689 карт-сообщений о НСПИ. Процент возникновения НСПИ после почти 200 тысяч введенных доз Covishield (Ковишелд) составил 0,35 %. Подавляющее большинство случаев (92, 8%) – это несерьезные побочные реакции" - говорится в сообщении.
Среди распространенных проявлений:
- расстройства в месте введения (65,73%);
- расстройства со стороны опорно-двигательного аппарата (12,98%);
- неврологические расстройства (11,96%)
- желудочно-кишечные расстройства (3,48%)
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