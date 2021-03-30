Подавляющее большинство выявленных случаев побочных реакций - несерьезные.

В течение первого месяца вакцинации от коронавируса медики получили лишь 689 сообщений о побочных эффектах от вакцины Covishield. Всего было введено почти 200 тысяч доз препарата.

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Об этом говорится в сообщении Государственного экспертного центра Минздрава Украины. Специалисты проанализировали неблагоприятные события после иммунизации против Covid-19 в период с 24 по 28 марта.

"В течение первого месяца вакцинации в центр поступило 689 карт-сообщений о НСПИ. Процент возникновения НСПИ после почти 200 тысяч введенных доз Covishield (Ковишелд) составил 0,35 %. Подавляющее большинство случаев (92, 8%) – это несерьезные побочные реакции" - говорится в сообщении.

Среди распространенных проявлений:

расстройства в месте введения (65,73%);

расстройства со стороны опорно-двигательного аппарата (12,98%);

неврологические расстройства (11,96%)

желудочно-кишечные расстройства (3,48%)

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Автор: Дмитрий Захаров