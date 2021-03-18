Интервал между первым и повторным инфицированием коронавирусом может составлять от 2 до 8 месяцев.

В Украине за все время пандемии официально зарегистрировано 1 тыс. 362 случая повторного заболевания COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции генеральный директор Центра общественного здоровья Украины Роман Родына.

"Мы собрали информацию о людях, которые переболели один раз и были внесены в систему эпиднадзора, когда выздоровели. Через некоторое время им снова был поставлен диагноз COVID-19. По состоянию на 16 марта таких людей было 1 тыс. 362, по данным областных лабораторных центров, которые собирают информацию о случаях", - сказал он.

В то же время директор ЦОЗ подчеркнул, что сейчас нет доказательств, что один и тот же штамм вызвал болезнь. "Но это означает, что, если человек переболел и прошло определенное время после болезни, то он не может заболеть повторно", - отметил Родына.

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По его словам, всего в стране за все время пандемии зарегистрировано около 1,2 млн выздоровевших, и среди них 1 тыс. 362 - это повторные случаи.

Он отметил, что интервал между случаями заболевания колеблется. "Этот промежуток времени колебался от 2 до 8 месяцев", - сказал руководитель ЦОЗ.

Относительно продолжительности иммунитета, когда речь идет о гарантированном периоде, что человек не заболеет, то по словам Семьи, пока научно это еще не установлено.

"Обращу внимание, что не существует сейчас такого титра антител или, как мы говорим, концентрации антител, согласно которому мы можем сказать, что человек защищен или не защищен. В этом плане еще ведутся исследования ... То есть когда человек говорит, что у него есть антитела, это не значит, что он абсолютно защищен сразу и сейчас, потому что наука сейчас не знает, какие есть титры антител для того, чтобы обезопасить на 100% или на какой-то определенный процент людей от заражения SARS-CoV-2", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, за все время пандемии в Украине COVID-19 заболели 1 млн 504 тыс. 076 человек, выздоровели - 1 млн 244 тыс. 190 человек.

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Автор: Инна Андалицкая