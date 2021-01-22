Глава Минздрава отметил, что во второй раз болезнь проходит тяжелее.

В Украине посчитают количество повторных случаев заражения коронавирусом, поскольку их становится больше.

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Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы "Утро с Украиной" на канале "Украина", пишет Сегодня.

"Речь уже идет о сотнях таких случаев (повторного заражения COVID-19). Особенно люди, заболевшие в начале эпидемии, у которых падает титр антител. Очень часто они болеют гораздо тяжелее. Много случаев, когда такие случаи заканчиваются летально", – сказал Степанов.

Глава Минздрава отметил, что случаев третьего заражения пока не зафиксировано ни в Украине, ни в мире. Это пока теоретически невозможно, ведь прошло слишком мало времени с начала эпидемии.

Повторное заражение COVID-19: Что известно

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Автор: УНИАН