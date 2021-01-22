В Украине посчитают количество повторных случаев заражения коронавирусом, поскольку их становится больше.
Читайте такжеВ Минздраве объяснили, кому грозит повторное заражение коронавирусом
Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы "Утро с Украиной" на канале "Украина", пишет Сегодня.
"Речь уже идет о сотнях таких случаев (повторного заражения COVID-19). Особенно люди, заболевшие в начале эпидемии, у которых падает титр антител. Очень часто они болеют гораздо тяжелее. Много случаев, когда такие случаи заканчиваются летально", – сказал Степанов.
Глава Минздрава отметил, что случаев третьего заражения пока не зафиксировано ни в Украине, ни в мире. Это пока теоретически невозможно, ведь прошло слишком мало времени с начала эпидемии.
Повторное заражение COVID-19: Что известно
- Более двух тысяч украинцев повторно заболели на коронавирус (видео)
- Эксперты рассказали, будет ли вакцина действенной против нового штамма коронавируса и могут ли его подхватить те, кто уже переболел COVID-19
- У председателя Тернопольской ОГА повторно обнаружили коронавирус
- Известный львовский врач рассказал, сколько будет спадать вторая волна COVID-19 в Украине
- На Волыни мужчина во второй раз заболел коронавирусом и умер
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram