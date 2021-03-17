По данным медиков, таких случаев в Украине немного.

В Украине фиксируют случаи повторного заболевания коронавирусом, однако количество таких пациентов очень небольшое.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что точное число таких больных назвать не могут, поскольку для этого нужно проводить генетические исследования. В Украине их не делают.

Причины повторного заражения коронавирусом

Одной из причин могут стать индивидуальные особенности иммунной системы человека. Также играют важную роль сопутствующие болезни. По данным медиков, у некоторых пациентов формируется маленькое количество и антител и клеток памяти. Именно такие люди могут повторно заболеть коронавирусом.

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"Это менее одного процента. 83% людей, перенесших коронавирус, имели нейтрализующие антитела через четыре-шесть месяцев. У части людей снижаются антитела, а потому они через какое - то время становятся уязвимыми", - рассказала врач-иммунолог Алла Волох.

В Центре общественного здоровья Минздрава говорят, что период между первым и вторым заражением колеблется от двух до восьми месяцев. От того, насколько человек тяжело переболел, зависит уровень антител. Если была легкая форма, то он будет ниже, говорит директор ЦОЗ Роман Родина.

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Автор: Юрий Годован