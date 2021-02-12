Пик повторной заболеваемости эпидемиолог прогнозирует на осень.

Украинцы во второй половине текущего года начнут массово болеть коронавирусом по второму разу.

Такое мнение в эфире канала "Украина 24" высказал эпидемиолог Андрей Александрин.

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"Исследования показывают, что у людей, которые переболели коронавирусом, есть антитела, и их хватает на срок от 6 до 9 месяцев. Также мы знаем, что на данный момент около 50% населения уже встретилось с COVID-19. Не 1-2 млн, как говорит официальная статистика, а где-то 19 млн. Но этого иммунитета хватит до осени. Как раз через полгода люди массово начнут болеть COVID-19 по второму кругу", - прогнозирует он.

Он также объяснил, почему считает, что коронавирусом уже переболела половина населения Украины.

"По официальной статистике, от количества выявленных более 60% подвергаются госпитализации. Это важный момент. У нас госпитализируют со средней и тяжелой формой. В то же время в США госпитализации подвергается не более 3,5% от всех выявленных. В Великобритании - не более 4%. Если мы посчитаем пропорции, то и выйдем на цифру, что в Украине переболело примерно 19 млн человек", - заявил он.

Власть, по его словам, по этой причине должна обеспечить вакцинацию всех граждан страны до осени.

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Автор: Юрий Годован