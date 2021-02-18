У тяжелобольных пациентов очень часто наблюдались повреждения сердечной мышцы, которые можно было распознать на снимках спустя 1-2 месяца после выписки.

Почти у 50% больных, госпитализированных с тяжелой формой COVID-19, выявлены повреждения сердца.

К такому выводу пришли ученые Университетского колледжа Лондона в статье, опубликованной в журнале European Heart Journal, передает Medical Хpress.

Специалисты изучили состояние пациентов, выписанных до июля 2020 года из шести больниц. Те, у кого наблюдался аномально высокий уровень тропонина, прошли МРТ сердца. Результаты сравнили с пациентами из контрольной группы, у которых не было коронавируса, а также с 40 здоровыми добровольцами.

Оказалось, что у тяжелобольных пациентов очень часто наблюдались повреждения сердечной мышцы, которые можно было распознать на снимках спустя 1-2 месяца после выписки.

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Функция левого желудочка, который отвечает за перекачку насыщенной кислородом крови ко всем частям тела, была нормальной у 89 процентов из 148 пациентов, хотя рубцы или другие повреждения сердечной мышцы присутствовали у 80 пациентов (54%).

Причиной появления рубцов и повреждений стало либо воспаление у 39 пациентов (26%), либо ишемическая болезнь сердца у 32 пациентов (22%), либо оба фактора у девяти пациентов (6%). У 12 пациентов (8 %) воспалительные процессы все еще продолжались.

По мнению ученых, повреждения у этих пациентов могут существенно увеличить риск сердечной недостаточности в будущем.

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Автор: УНИАН