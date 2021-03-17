За жизнь ребенка врачи боролись пять дней, но из-за запущенного состояния спасти его не удалось.

В реанимации Могилев-Подольской больницы в Винницкой области умер трехлетний Павлик Лутковский, которого в апреле 2020 года удалось спасти от тяжелого течения коронавируса.

Об этом в Facebook сообщил народный депутат Украины Геннадий Вацак.

По его словам, за жизнь ребенка врачи боролись пять дней, но из-за запущенного состояния спасти его не удалось.

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"Павлик уже на небесах. Ребенок умер в больнице, не приходя в сознание", – написал он сегодня.

По его данным, Павлика доставили в больницу 13 марта в крайне тяжелом состоянии. У него диагностировали двустороннюю пневмонию, деструкцию легких и правосторонний пневмоторакс.

Напомним, Павлик Лутковский был первым среди детей в Украине, кто заболел COVID-19.

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Автор: Денис Прядко