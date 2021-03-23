В мире зафиксированы такие летальные случаи, когда больные с этим штаммом, которые не были без сознания, умирали от отсутствия физической необходимости дышать.

"Британский" штамм коронавируса поражает, кроме органов дыхания, слизистую, почки, центральную нервную систему, печень, он втрое заразнее и опаснее для более молодой возрастной группы, чем в начале эпидемии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил во время онлайн-брифинге.

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"Чем опасен этот вирус и почему нам сейчас, как никогда, нужно беречь себя и придерживаться тех правил, которые установлены Минздравом? Он втрое заразнее - это значит, что количество больных стремительно растет. У штамма очень короткий инкубационный период - 1-3 дня. Болезнь развивается очень быстро. Для этого штамма характерна тяжелая клиническая картина. Стремительное увеличение госпитализаций связано именно с этим фактором", - заявил он.

По словам министра, коронавирус начал поражать более молодую возрастную группу. "Если раньше основную группу людей, которые попадали в наши больницы, составляли люди старше 60 лет, то сейчас у нас растет количество госпитализаций среди граждан в возрасте от 30 до 40 лет или старше 40 лет", - отметил министр.

Степанов добавил, что бессимптомного течения коронавирусной болезни фактически не фиксируется - "все болезни мы фиксируем с определенной клинической картиной и очень часто это тяжелое течение болезни".

"Кроме органов дыхания, вирус начал поражать слизистую, почки, даже центральную нервную систему, также печень. То есть он поражает не только легкие, но и другие органы организма. Зафиксированы отдельные случаи, когда больные с "британским" штаммом умирали от физического отсутствия необходимости дышать", - сказал министр и добавил, что в это время пациенты не были без сознания.

По его словам, такие данные, Минздрав получил от западных коллег, с которыми поддерживает постоянную связь.

Коронавирус в Украине: последние данные

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 11 тыс. 476 новых случаев COVID-19, вследствие осложнений умерли 333 человека. За все время пандемии в Украине заболели 1 млн 56 тыс. 732 человека, летальных случаев зафиксировано 30 тыс. 431.

4 марта Институт эпидемиологии и инфекционных болезней имени Громашевского сообщил о выявлении в Украине британского штамма коронавируса. В процессе секвенирования 20 образцов определено, что 2 из них, из Ивано-Франковской области, относятся к британскому варианту с имеющимися характерными мутациями.

16 марта Центр общественного здоровья Минздрава Украины сообщил, что на территориях Винницкой и Закарпатской областей выявлена циркуляция мутировавших штаммов коронавируса, которые имеют британское происхождение.

22 марта Институт молекулярной биологии и генетики (ИМБГ) Национальной академии наук Украины сообщил, что в Киеве и на Прикарпатье выявлены новые, более опасные мутации «британского» штамма коронавируса, комбинация которых, очевидно, вызвала нынешнюю волну эпидемии и является объяснением все более частого выявления случаев повторного инфицирования людей.

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Автор: Константин Гончаров