Также сдержать количество заражений коронавирусом может запрет на посещение ресторанов.

Количество заражений и смертей от COVID-19 уменьшилось в тех странах и штатах США, где было введено требование обязательно носить защитные маски.

Такие выводы своего исследования обнародовали эксперты Центров по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC), сообщает «Голос Америки».

Эффект от ношения масок наблюдался через 20 дней после введения ограничения.

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Там же, где власти отменяют запрет на посещение ресторанов, количество заражений росла через 41-100 дней после снятия ограничения, а количество умерших вследствие болезни увеличивалось через 61-100 дней, заявили эксперты.

Следовательно, как считают американские эпидемиологи, введение требования носить маски, а также запрет на посещение ресторанов может сдержать количество заражений коронавирусом.

Новое исследование «служит предупреждением» об опасности преждевременной отмены режима ношения масок, заявила директор CDC Рошель Валенски.

На этой неделе некоторые американские штаты объявили об отмене режима обязательного ношения масок, а также ограничений на работу бизнеса. Губернаторы штатов отметили, что количество случаев инфицирования коронавирусом продолжает уменьшаться, а прививки становятся доступными.

Решение этих штатов раскритиковал президент США Джо Байден.

«Считаю, что это ошибка, последнее, что нам нужно, так это неандертальское мышление о том, что все хорошо, можно снимать маски и забыть об этом», - заявил Байден.

По данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса в США с начала пандемии COVID-19 заболели более 28,8 млн человек, умерли почти 521,3 тыс.

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Автор: Виктория Токарева