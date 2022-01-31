Более 120 тонн всего необходимого для борьбы с COVID-19 направляется в Украину.

В Украину направляется 29 грузовиков гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом, которую правительство Польши передало на запрос украинской стороны.

Как сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел, от пункта пропуска на границе "Дорогуск-Ягодин" груз сопровождают спасатели Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Колонна из 29 грузовиков, которые следуют в Киев, доставляет медицинское оборудование, лагерные кровати, одеяла и постельное белье, а также 2 млн масок для защиты от COVID-19.

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Ожидается, что в Киев груз прибудет 1 февраля.

"Польская сторона в письме в ГСЧС выразила надежду, что эта поддержка поможет гражданам Украины в условиях нынешней кризисной ситуации, а также борьбы с коронавирусной болезнью, которая продолжается", - говорится в сообщении.

Напомним, в Украине 30 января зарегистрировано более 22 тыс. новых случаев коронавирусной болезни госпитализированы 2 тыс. 322 человека, умерли – 78.

31 января Ляшко заявил, что штамм коронавируса "Омикрон" обнаружен в 20 областях Украины. Количество новых зарегистрированных случаев COVID-19 за минувшую неделю снова почти удвоилось по сравнению с позапрошлой: 194 тысячи против 110 тысяч.

Из-за ухудшения эпидситуации с 24 января "красный" уровень опасности установлен на Ивано-Франковщине, а с 27 января - в Ровенской области. Кроме того, на Львовщине с 26 января ужесточили карантинные ограничения.

Записаться на вакцинацию в Украине вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава – 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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