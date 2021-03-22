Вакцина CoviShield вызывает доверие лишь у 3% граждан.

Половина украинцев без раздумий откажется от вакцинации против COVID-19, если у них появится такая возможность.

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Об этом свидетельствуют обнародованные на пресс-конференции данные опроса, проведенного Украинским институтом будущего (UIF) при содействии «Нью Имидж Маркетинг Групп».

Согласно результатам опроса, количество категорически негативно настроенных к вакцинации выросло с 44% (в прошлом месяце) до 51%.

Каждый пятый гражданин, как и месяц назад, предпочитает отложить вопрос вакцинации на потом.

Доля тех, кто готов сделать прививку, но с оговорками, снизилась по сравнению с данными предыдущего опроса: 15% респондентов указали, что будут смотреть на страну происхождения вакцины (в прошлом месяце таких было 18%), и 6% обязательным условием назвали бесплатность прививки (было 9%).

Безусловно вакцинироваться готовы лишь 10% опрошенных.

Также социсследование показало, что молодежь менее серьезно относиться к опасности коронавируса. В частности, 56% респондентов до 24 лет не собираются вакцинироваться, тогда как среди людей старше 55 лет таких 44%.

Вместе с тем около половины (44%) граждан не могут ответить, какая из вакцин вызывает у них доверие. Сравнительно чаще упоминается американо-немецкая Pfizer - 16% (18% в прошлом месяце). На втором месте - американская Moderna - 11% и с небольшой разницей российский «Спутник V» - 9% (12% в прошлом месяце).

Единственная имеющаяся на сегодняшний день в Украине вакцина - индийского производства CoviShield - вызывает доверие только у 3% граждан.

Кроме того, опрос продемонстрировал, что жители Украины по-разному относятся к вакцинам различных производителей. Так, на западе по 19% респондентов доверяют вакцинам от Pfizer и Moderna. На юге и востоке по 20% опрошенных доверяют российской вакцине «Спутник V».

На вопрос, что такое коронавирус, 47% респондентов отметили, что это опасная болезнь (в прошлом месяце так считал 41% опрошенных). Уменьшилось количество тех, кто считает COVID-19 хотя и опасной болезнью, но опасность которой преувеличена, - 34% (ранее 37%).

Еще 12% (ранее 15%) украинцев считают, что это обычная болезнь, как грипп и ОРВИ, и ее не надо выделять среди других. При этом 4% (ранее 3%) не верят в существование коронавируса.

Опрос проводился с 3 по 13 марта среди населения Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборочная совокупность - 2,4 тыс. респондентов. Метод опроса: личное формализованное интервью (face-to-face). Статистическая погрешность с вероятностью 0,95 не превышает 2,05%.

Вакцинация от коронавируса в Украине

22 февраля Минздрав зарегистрировал вакцину от COVID-19, разработанную Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca (торговое название CoviShield). Ее для экстренного применения одобрила Всемирная организация здравоохранения. Также разрешение на ее использование предоставили Великобритания, Европейский Союз и Индия.

23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины CoviShield, произведенная в Индии по лицензии Oxford/AstraZeneca.

24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации. Во время первого этапа прививки получают медики, которые работают с больными COVID-19, бригады скорой помощи, сотрудники лабораторий, тестирующих на COVID-19, жители и персонал домов для людей уважаемого возраста, военнослужащие в районе проведения ООС.

1 марта в Киеве прививку от коронавируса вакциной CoviShield сделали министру здравоохранения Максиму Степанову, а 2 марта – президенту Зеленскому во время его пребывания на Донбассе. В тот же день публично привился от COVID-19 в. и. о. председателя Национальной службы здоровья Андрей Виленский и главный санврач Украины Виктор Ляшко.

19 марта глава Минздрава Максим Степанов заявил, что страна перешла ко второму этапу вакцинации от COVID-19,

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Автор: Надя Пришляк