СМИ показали, как работает киевский метрополитен в первый рабочий день после праздников. В Украине сейчас действует жесткий карантин.
Об этом пишет издание "Страна".
На станции метро "Вокзальная" возле входа перед турникетами образовалась небольшая тянучка: людей много и на эскалаторе занята каждая ступенька. В вагонах свободных мест нет и люди из-за этого стоят вплотную друг к другу.
На переходе между станциями "Театральная" и "Золотые ворота" также большое скопление людей. Там тоже периодически образовывается тянучка из-за недостатка и медленной работы эскалаторов.
Читайте такжеУже на этой неделе начнется рост количества заражений COVID-19 - МинздравКак проходит контроль на станциях:
- Возле входа в метро дежурит наряд полиции, сотрудники следят за общественным порядком и соблюдением карантинных ограничений.
- Все пассажиры метрополитена в масках, за соблюдением этой нормы следят тщательно.
- Контролер проверяет их наличие еще возле турникета, если кто-то хочет пройти без маски, его не пропускают.
Жесткий карантин 8-24 января 2021 года: что под запретом
- 9 декабря Кабинет министров решил ввести жесткий карантин с 8 по 24 января 2021 года. Он предполагает такие ограничения:
- Запрет на работу заведений общественного питания (кроме адресной доставки заказов и заказов на вынос);
- Запрет на работу развлекательных заведений;
- Запрет на работу предприятий торговли непродовольственными товарами;
- Запрет на работу учреждений культуры и проведение культурных массовых мероприятий;
- Запрет на работу спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов;
- Запрет на проведение массовых мероприятий, кроме организации горнолыжного досуга (без работы заведений общественного питания и продажи алкогольных напитков);
- Запрет на работу непродовольственных рынков;
- Запрет на посещение учебных заведений, кроме детсадов
Что разрешено во время жесткого карантина 8-24 января 2021
- Усиленный карантин не предусматривает ограничения работы общественного транспорта - как городского, так и междугороднего сообщения.
- Разрешено проведение официальных спортивных мероприятий без зрителей, работу предприятий торговли продуктами питания, лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, средствами гигиены, средствами связи, ветеринарными препаратами, кормами для животных.
- Также имеют право работать АЗС, финансовые учреждения, операторы почтовой связи, а также учреждения медицинской практики, ветеринарной практики, учреждения по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств.
- Парикмахерским и салонам красоты разрешено работать исключительно по предварительной записи.
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