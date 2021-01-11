Метро в Киеве не прекращает работу на время локдауна.

СМИ показали, как работает киевский метрополитен в первый рабочий день после праздников. В Украине сейчас действует жесткий карантин.

Об этом пишет издание "Страна".

На станции метро "Вокзальная" возле входа перед турникетами образовалась небольшая тянучка: людей много и на эскалаторе занята каждая ступенька. В вагонах свободных мест нет и люди из-за этого стоят вплотную друг к другу.

На переходе между станциями "Театральная" и "Золотые ворота" также большое скопление людей. Там тоже периодически образовывается тянучка из-за недостатка и медленной работы эскалаторов.

Читайте такжеУже на этой неделе начнется рост количества заражений COVID-19 - МинздравКак проходит контроль на станциях:

Возле входа в метро дежурит наряд полиции, сотрудники следят за общественным порядком и соблюдением карантинных ограничений.

Все пассажиры метрополитена в масках, за соблюдением этой нормы следят тщательно.

Контролер проверяет их наличие еще возле турникета, если кто-то хочет пройти без маски, его не пропускают.

Жесткий карантин 8-24 января 2021 года: что под запретом

9 декабря Кабинет министров решил ввести жесткий карантин с 8 по 24 января 2021 года. Он предполагает такие ограничения:

Запрет на работу заведений общественного питания (кроме адресной доставки заказов и заказов на вынос);

Запрет на работу развлекательных заведений;

Запрет на работу предприятий торговли непродовольственными товарами;

Запрет на работу учреждений культуры и проведение культурных массовых мероприятий;

Запрет на работу спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов;

Запрет на проведение массовых мероприятий, кроме организации горнолыжного досуга (без работы заведений общественного питания и продажи алкогольных напитков);

Запрет на работу непродовольственных рынков;

Запрет на посещение учебных заведений, кроме детсадов

Что разрешено во время жесткого карантина 8-24 января 2021

Усиленный карантин не предусматривает ограничения работы общественного транспорта - как городского, так и междугороднего сообщения.

Разрешено проведение официальных спортивных мероприятий без зрителей, работу предприятий торговли продуктами питания, лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, средствами гигиены, средствами связи, ветеринарными препаратами, кормами для животных.

Также имеют право работать АЗС, финансовые учреждения, операторы почтовой связи, а также учреждения медицинской практики, ветеринарной практики, учреждения по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств.

Парикмахерским и салонам красоты разрешено работать исключительно по предварительной записи.

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Автор: УНИАН