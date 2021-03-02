Ограничения связаны с эпидемией COVID-19.

«Укрзализныця» с 7 марта приостанавливает высадку и посадку пассажиров в Черновицкой и Житомирской областях, а также продажу билетов в этих областях, поскольку они попадают в «красный» уровень эпидопасности по коронавирусу.

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Как сообщили агентству УНИАН в пресс-службе «Укрзализныци», такие меры приняты в связи с соответствующим решением Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций относительно «красных» карантинных зон. Продажа билетов в этих областях будет приостановлена с 7 до 12 марта с возможностью продления до конца действия усиленного карантина.

Также будут ограничены высадка и посадка пассажиров с уже приобретенными билетами на даты после 7 марта 2021 года включительно.

До 6 марта включительно все пассажиры с приобретенными билетами смогут беспрепятственно добраться до места назначения по железной дороге. Также ограничения не будут касаться пассажиров, чьи рейсы начнутся в 00:00 7 марта и завершатся уже во время действия ограничений.

При этом пассажиры с билетами в Черновцы, Житомир и другие населенные пункты в этих областях смогут осуществить высадку и посадку на других станциях по маршруту следования поезда, если эти станции находятся за пределами «красной» зоны.

Как сообщал УНИАН, с 1 марта «красный» уровень эпидемической опасности вводится в Черновицкой области, а с 3 марта - в Житомирской.

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Автор: Анна Нагорная