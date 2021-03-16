Посетители не соблюдали социальную дистанцию / Иллюстрация УНИАН

В испанском городе Линарес полицейские разогнали подпольную вечеринку, в которой приняли участие 733 человека.

Читайте также"Должны посидеть дома": Ляшко о желающих вакцинироваться от коронавируса для путешествийОб этом пишет RTVE

Вечеринка проходила в гостиничном комплексе, который, в соответствии с эпидемиологическими требованиями, должен был закрыт.

Прибывшие полицейские обнаружили, что там проходит вечеринка.

Посетители были без масок и не соблюдали социальную дистанцию. Многие из них покинули заведение, когда увидели правоохранителей. 

«Мы не ожидали такого количества людей. Фактически, когда агенты решили войти в комнату, они должны были запросить подкрепление», - рассказал пресс-секретарь местной полиции Диего Мойя.

Теперь владельцу гостиничного комплекса грозит штраф, размер которого определит Министерство здравоохранения.

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Автор: Людмила Жерновская