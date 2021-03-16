Вечеринка проходила в гостиничном комплексе, который должен был закрыт.

В испанском городе Линарес полицейские разогнали подпольную вечеринку, в которой приняли участие 733 человека.

Читайте также"Должны посидеть дома": Ляшко о желающих вакцинироваться от коронавируса для путешествийОб этом пишет RTVE.

Вечеринка проходила в гостиничном комплексе, который, в соответствии с эпидемиологическими требованиями, должен был закрыт.

Прибывшие полицейские обнаружили, что там проходит вечеринка.

Посетители были без масок и не соблюдали социальную дистанцию. Многие из них покинули заведение, когда увидели правоохранителей.

«Мы не ожидали такого количества людей. Фактически, когда агенты решили войти в комнату, они должны были запросить подкрепление», - рассказал пресс-секретарь местной полиции Диего Мойя.

Теперь владельцу гостиничного комплекса грозит штраф, размер которого определит Министерство здравоохранения.

Desalojada una fiesta con 733 personas en Jaen.



Sin mascarillas

Consumiendo en barra

Sin distancia de seguridad



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Автор: Людмила Жерновская