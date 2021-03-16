В испанском городе Линарес полицейские разогнали подпольную вечеринку, в которой приняли участие 733 человека.
Читайте также"Должны посидеть дома": Ляшко о желающих вакцинироваться от коронавируса для путешествийОб этом пишет RTVE.
Вечеринка проходила в гостиничном комплексе, который, в соответствии с эпидемиологическими требованиями, должен был закрыт.
Прибывшие полицейские обнаружили, что там проходит вечеринка.
Посетители были без масок и не соблюдали социальную дистанцию. Многие из них покинули заведение, когда увидели правоохранителей.
«Мы не ожидали такого количества людей. Фактически, когда агенты решили войти в комнату, они должны были запросить подкрепление», - рассказал пресс-секретарь местной полиции Диего Мойя.
Теперь владельцу гостиничного комплекса грозит штраф, размер которого определит Министерство здравоохранения.
Desalojada una fiesta con 733 personas en Jaen.— La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) March 15, 2021
Sin mascarillas
Consumiendo en barra
Sin distancia de seguridad
Te lo contamos en #LaHoraDeLa1https://t.co/GesHjMSqQApic.twitter.com/2qlT7LmqnL
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