55% граждан согласны, что вакцины придумали для защиты людей от болезней, но 38% полагают, что вакцины - это заработок на людях и способ их контроля.

Главными причинами, почему украинцы не хотят прививаться от коронавируса, являются недоверие к эффективности вакцины, которой сейчас делают прививки, и страх побочных эффектов (около половины опрошенных); каждый пятый назвал причиной отказа от вакцинации недоверие к власти в целом и сомнения, что вакцина защитит от новых штаммов вируса; 13% - недоверие к вакцинации как таковой.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

Читайте такжеБольшинство украинцев считают, что новый коронавирус создали искусственно-опрос

Отмечается, что 71% опрошенных считают, что массовая вакцинация от коронавируса уменьшит заболеваемость в мире, не согласны с этим - четверть респондентов.

«Характерно, что половина из тех, кто готов вакцинироваться, верят, что массовая вакцинация от коронавируса уменьшит заболеваемость в мире», - указывают социологи.

Также около трети опрошенных полагают, что большинство или все вакцины безопасны, одновременно почти половина считает, что безопасны лишь некоторые вакцины, еще 16% респондентов убеждены, что все вакцины опасны.

55% украинцев согласны, что вакцины придумали для защиты людей от болезней, но 38% полагают, что вакцины - это заработок на людях и способ их контроля.

Как проводился опрос

Опрос проводился 18-19 марта среди населения Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 1500 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,5%.

Вакцинация от коронавируса в Украине

24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации. Во время первого этапа прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, бригады скорой помощи, сотрудники лабораторий, осуществляющих тестирование на коронавирусной болезни, жители и персонал домов престарелых, военнослужащие, проходящие службу в районе проведения ООС. Все прививки являются добровольными и бесплатными.

В Украине прививки делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), производимой по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови.

С начала вакцинальной кампании прививки получили 155 тыс. 587 человек, из них получили 1 дозу – 18 тыс. 561 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 1 лицо.

На сегодня в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 341 тыс. 952 человека.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Константин Гончаров