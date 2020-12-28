Ученый считает, что в Украине распространен штамм коронавируса, который не такой уж и контагиозный, как вирусы в других странах на западе Европы.

В Национальной академии наук Украины назвали причины спада коронавируса в Украине.

Как заявил в интервью "РБК-Украина" академик НАН Сергей Комисаренко, люди начали понимать опасность COVID-19 и выполняют рекомендации специалистов.

Читайте такжеВрач назвал два пути формирования коллективного иммунитета от коронавирусаТакже он подчеркнул, что главный фактор — это поведение самого вируса. Он становится то более контагиозным, то менее контагиозным (заразительным при прикосновении, - УНИАН.).

"Его (коронавируса, - УНИАН.) поведение относительно течения заболевания пока что не изменилось. Но его контагиозность меняется", - пояснил он.

Ученый считает, что в Украине распространен штамм коронавируса, который не такой уж и контагиозный, как вирусы в других странах на западе Европы.

Но есть, по словам Комисаренко, еще одна причина спада COVID-19.

"... Наши люди постепенно начинают понимать опасность вируса и заболевания COVID-19, которое он вызывает, и начинают более тщательно выполнять рекомендации: маски, мытье рук и дистанцирование", - добавил он.

Коронавирус в Украине: свежая статистика

За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 4 тыс. 385 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

За минувшие сутки умерли 75 человек, выздоровели - 7191. Госпитализированы 1588 человек.

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Автор: Ольга Робейко