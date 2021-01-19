В Индии побочные эффекты от вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 обнаружили у 580 человек.
Об этом сообщает India Today.
Пациенты жаловались на повышенную температуру тела, тошноту и головную боль. Семь человек были госпитализированы с тяжелыми осложнениями.
Также зафиксировано две смерти после прививки. Так, сотрудник больницы в индийском городе Морадабад умер на следующий день после инъекции. Местные власти считают, что введенный препарат не был причиной его смерти. А родственники погибшего рассказали, что он чувствовал себя плохо еще до прививки.
Читайте такжеЕсть побочные эффекты: в США намерены приостановить вакцинацию от COVID-19 препаратом Moderna
Второй смертельный случай был зафиксирован в городе Беллари, штат Карнатака. Согласно данным местных властей, причиной смерти стал инфаркт.
В Индии для прививок используют две вакцины - Covishield от англо-шведской компании AstraZeneca и Covaxin от индийской Bharat Biotech. Оба препарата производятся в Индии.
Вас также могут заинтересовать новости:
- В НАН рассказали, насколько безопасны вакцины от коронавируса
- В СНБО озвучили "две хорошие новости" о вакцине от коронавируса
- Стало известно, когда в Украине могут зарегистрировать китайскую вакцину от COVID-19
- Шесть стран ЕС назвали "неприемлемым" сокращение поставки вакцин Pfizer
- Британцев старше 70 лет начали вакцинировать от коронавируса
- Эксперты рассказали, можно ли беременным вакцинироваться от коронавируса - СМИ
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram