Пациенты жаловались на повышенную температуру тела, тошноту и головную боль.

В Индии побочные эффекты от вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 обнаружили у 580 человек.

Об этом сообщает India Today.

Пациенты жаловались на повышенную температуру тела, тошноту и головную боль. Семь человек были госпитализированы с тяжелыми осложнениями.

Также зафиксировано две смерти после прививки. Так, сотрудник больницы в индийском городе Морадабад умер на следующий день после инъекции. Местные власти считают, что введенный препарат не был причиной его смерти. А родственники погибшего рассказали, что он чувствовал себя плохо еще до прививки.

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Второй смертельный случай был зафиксирован в городе Беллари, штат Карнатака. Согласно данным местных властей, причиной смерти стал инфаркт.

В Индии для прививок используют две вакцины - Covishield от англо-шведской компании AstraZeneca и Covaxin от индийской Bharat Biotech. Оба препарата производятся в Индии.

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Автор: УНИАН