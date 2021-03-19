Планом вакцинации не предусматривалось выделение таких работников в какой-то отдельный этап вакцинации.

Министр здравоохранения Максим Степанов не исключает внесения изменений в план вакцинации, которые связаны с работниками предприятий критической инфраструктуры.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Часа вопросов к правительству в парламенте.

Народный депутат от группы "Доверие" Андрей Иванчук обратился к Степанову с вопросом о вакцинации работников предприятий критической инфраструктуры.

"Правительством до сегодняшнего дня не разработан перечень предприятий критической инфраструктуры, предприятий с техногенным воздействием и с техногенной опасностью, работающих в круглосуточном режиме работы, а также предприятий, которые обеспечивают сегодня страну медицинским кислородом, средствами защиты и всем другим, необходимым для борьбы с пандемией", - сказал он.

Депутат призвал правительство разработать перечень критически важных предприятий критической инфраструктуры с перебойным циклом работы.

"Если у нас не будет кислорода, если у нас не будет электроэнергии, то нам нечем будет бороться во время локдауну с пандемией", - подчеркнул Иванчук.

На это Степанов отметил, что планом вакцинации не предусматривалось выделение таких работников в какой-то отдельный этап вакцинации.

"В нашем плане вакцинации мы выделения в отдельный этап... этих работников не предполагали. Но я считаю, что в вашем предложении есть смысл. И уверен, что определятся мои коллеги относительно предприятий, которые являются сверхважными для функционирования нашего государства, важными для безопасности нашего государства. И мы соответствующее примем решение относительно изменений в план вакцинации", - сказал Степанов.

Вакцинация против коронавируса в Украине: что известно

24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации.

Во время первого этапа прививки получают медики, которые работают с больными COVID-19, бригады скорой помощи, сотрудники лабораторий, тестирующих на COVID-19, жители и персонал домов для людей преклонного возраста, военнослужащие, которые проходят службу в районе проведения ООС.

В Украине прививки делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной в Индии в Институте сыворотки крови с лицензией.

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Автор: Татьяна Поляковская