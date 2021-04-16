Украина получила сегодня первые 117 тысяч доз указанной вакцины.

В Украине вакцинация от коронавируса препаратом Pfizer начнется с 18 апреля.

Об этом сообщил главный санврач страны Виктор Ляшко.

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Утром, 16 апреля, в Украину прибыли первые 117 тысяч доз вакцины Pfizer. В 10:14 самолет с грузом вакцин приземлился в международном аэропорту "Киев".

Вакцина от Pfizer/BioNTech под названием Comirnaty разрешена для экстренного использования ВОЗ. Эту вакцину вводят внутримышечно. Для полноценной иммунизации необходимо получить две дозы вакцины с интервалом в три недели.

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Автор: Виталий Саенко