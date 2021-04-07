Так, для поддержки Украины в проведении вакцинации USAID помогает подготовиться к получению вакцины Pfizer и других утвержденных вакцин.

Агентство США по международному развитию USAID предоставит Украине холодильники для перевозки и хранения вакцины против коронавируса компании Pfizer.

Пресс-служба посольства США в Украине заявила, что соглашение Украины с Pfizer приближает будущее без COVID.

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"Вакцины, одобренные ВОЗ, являются одними из самых эффективных инструментов борьбы с этой пандемией. Они уменьшают трагические людские потери и смягчают текущие последствия в сфере охраны здоровья и в экономике", – написала пресс-служба в фейсбуке.

Так, для поддержки Украины в проведении вакцинации USAID помогает подготовиться к получению вакцины Pfizer и других утвержденных вакцин, оказывая прямую поддержку цепей ультрахолодного хранения и транспортировки и поддерживая усилия по оказанию общественности точной информации о вакцинах.

Вакцины от коронавируса в Украине: что известно

Украина ожидает препараты от 4 компаний: Pfizer, AstraZeneca, Sinovac и Novavax. Часть из них поступит в рамках COVAX. Согласно условиям сотрудничества с международной организацией, сперва Украина получит 1,7 миллиона доз AstraZeneca и 117 тысяч доз Pfizer.

Ранее Украина заключила договор с американской фармацевтической корпорацией Pfizer на поставку 10 миллионов доз вакцины против COVID-19.

В Офисе президента сообщили, что вакцина будет поступать в страну в течение 2021 года, а первую партию ожидают уже в ближайшие месяцы.

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Автор: Виктория Гордиенко