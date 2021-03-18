Это не значит, что все гарантированное количество поставят одномоментно, предупредили в Минздраве.

Украина получит первую партию доз американской вакцины от коронавируса Pfizer уже в апреле.

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Это в комментарии телеканалу Дом подтвердил заведующий отделом стратегии иммунизации Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины Александр Заика.

Он подчеркнул, что вакцина от коронавируса будет прибывать партиями.

"В апреле уже будут первые поставки. Также поставки будут во втором полугодии. Это не значит, что все гарантированное количество поставят одномоментно. Вакцины могут поставляться траншами, этапы этих поставок согласовываются с поставщиками до того, как они попадают в Украину", — сказал Заика.

Вакцина от коронавируса BioNTech/Pfizer: что о ней известно

Вакцина от коронавируса BioNTech/Pfizer стала в декабре 2020 года первой, получившей разрешение на использование в ЕС. В общем Еврокомиссия от имени стран-членов заказала у разных поставщиков более двух миллиардов доз, в частности 500 млн доз вакцины BioNTech/Pfizer (они должны быть изготовлены до конца 2021 года). Впрочем, из-за проблем производителей кампания массовой вакцинации в Евросоюзе до сих пор продвигается медленно.

14 февраля израильская медицинская страховая компания Clalit обнародовала результаты исследования эффективности применения вакцины, разработанной немецкой компанией BioNTech и ее американским партнером компанией Pfizer. Согласно ее данным, эффективность этого препарата оценивается в 94 процента.

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Автор: Яна Ставская