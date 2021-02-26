По словам депутата, проект контракта уже отправлен в Минздрав.

Украина получит 10 миллионов доз американской вакцины от коронавируса производства компании Pfizer.

Об этом в своем Телеграм-канале сообщила нардеп от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк.

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"По результатам договоренностей команды дипломатов и Офиса президента, 10 миллионов доз вакцин Pfizer готовят к отправке в Украину. Проект контракта уже направлен в Минздрав", - написала депутат.

Она уточнила, что вакцина будет отправлена из США.

Вакцинация от коронавируса в Украине

22 февраля Минздрав зарегистрировало вакцину от COVID-19, которую разработали компании "Oxford" и "AstraZeneca" (торговое название "CoviShield"). Ее для экстренного применение одобрила Всемирная организация здравоохранения, также разрешение на ее использование предоставили Великобритания, Европейский Союз и Индия.

23 февраля в Украину из Индии прибыла первая партия вакцины "CoviShield".

24 февраля в Украине началась вакцинация медицинских работников от COVID-19. В первый день вакцинации против COVID-19 прививку сделали 159 медработникам.

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Автор: УНИАН